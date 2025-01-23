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Экс-игрок «Спартака» раскритиковал не вернувшихся в РПЛ легионеров

Титов призвал российские клубы отстаивать свои права из-за невозврата легионеров
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Максим Константинов/Global Look Press

Бывший игрок «Спартака» Егор Титов на фоне невозврата некоторых игроков в Российскую премьер-лигу (РПЛ) заявил, что российский футбол находится в той ситуации, когда иностранцы могут выкручивать руки. Его слова приводит «Чемпионат».

«Захотел — приехал, захотел — не приехал. С трансферами в Россию и раньше было непросто в связи с погодными условиями. Теплолюбивые южноамериканцы, африканцы у нас часто подвержены хандре, и особенно в зимний период», — заявил Титов.

Также экс-игрок призвал клубы бороться за свои права, отметив, что закон для всех один.

17 января самарские «Крылья Советов» сообщили, что чилийский полузащитник Виктор Мендес, арендованный у московского ЦСКА, не прибыл в расположение команды на сборе и игнорирует письма с требованием объяснить свою неявку. Также на сборы со своими командами не прилетели полузащитник «Динамо» Бителло, нападающий «Оренбурга» Хорди Томпсон.

16 января появилась информация, что 24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье не прибыл в расположение «СКА-Хабаровска» после отпуска. В сообщении указано, что из-за этого игрок не сумел пройти медицинское обследование и не полетит на первый зимний сбор.

Ранее была названа дата начала чемпионата России в сезоне-2025/26.

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