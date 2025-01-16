Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Ивуарийский футболист сбежал из российского клуба

Ивуарийский футболист Оливье сбежал из «СКА-Хабаровска»
close
Футбольный клуб «СКА-Хабаровск»

Российский футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в своем официальном Telegram-канале выпустил заявление, в котором сообщил, что 24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье не прибыл в расположение клуба после отпуска.

В сообщении указано, что из-за этого игрок не сумел пройти медицинское обследование и не полетит на первый зимний сбор.

«Информация о его неявке на сбор «СКА-Хабаровск» появилась в Telegram-канале «ФНЛ с Ильёвым» еще до прибытия в Москву самолета, на который клубом для Шарля был приобретен билет. Этот факт может говорить о том, что действия футболиста, нарушающие трудовой договор, координируются определенными людьми», — отмечено в заявлении.

Клуб также отметил, что готов отстаивать свои права в Российском футбольном союзе и Международной федерации футбола, если игрок продолжит линию деструктивного поведения.

Оливье выступает за «СКА-Хабаровск» с 2022 года. Он пополнил клуб на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за команду 13 матчей во всех турнирах и оформил два гола.

Ранее появилась информация, что «Динамо» может наказать иностранного игрока, который не приехал на сбор.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами