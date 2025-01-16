Ивуарийский футболист сбежал из российского клуба

Российский футбольный клуб «СКА-Хабаровск» в своем официальном Telegram-канале выпустил заявление, в котором сообщил, что 24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье не прибыл в расположение клуба после отпуска.

В сообщении указано, что из-за этого игрок не сумел пройти медицинское обследование и не полетит на первый зимний сбор.

«Информация о его неявке на сбор «СКА-Хабаровск» появилась в Telegram-канале «ФНЛ с Ильёвым» еще до прибытия в Москву самолета, на который клубом для Шарля был приобретен билет. Этот факт может говорить о том, что действия футболиста, нарушающие трудовой договор, координируются определенными людьми», — отмечено в заявлении.

Клуб также отметил, что готов отстаивать свои права в Российском футбольном союзе и Международной федерации футбола, если игрок продолжит линию деструктивного поведения.

Оливье выступает за «СКА-Хабаровск» с 2022 года. Он пополнил клуб на правах свободного агента. В текущем сезоне футболист провел за команду 13 матчей во всех турнирах и оформил два гола.

Ранее появилась информация, что «Динамо» может наказать иностранного игрока, который не приехал на сбор.