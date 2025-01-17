Чилийский футболист не явился на сбор «Крыльев Советов»

Игрок Мендес не отвечает на просьбу «Крыльев Советов» объяснить неявку на сбор

Чилийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Виктор Мендес не явился на первый тренировочный сбор команды, после чего клуб направил ему письмо с требованием объяснить свою неявку. Информация об этом появилась в Telegram-канале самарского клуба.

«Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено», — указано в заявлении клуба.

Мендес играет в «Крыльях Советов» на правах аренды с сентября 2024 года, он провел за команду 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА, за который он с 2022 года сыграл 50 встреч и забил один мяч.

Первый тренировочный сбор «Крылья Советов» проводят в турецкой Ларе. Он завершится 24 января.

16 января появилась информация, что 24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье не прибыл в расположение «СКА-Хабаровска» после отпуска. В сообщении указано, что из-за этого игрок не сумел пройти медицинское обследование и не полетит на первый зимний сбор.

Ранее стал известен клуб, в котором Неймар может продолжить карьеру.