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Чилийский футболист не явился на сбор «Крыльев Советов»

Игрок Мендес не отвечает на просьбу «Крыльев Советов» объяснить неявку на сбор
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Александр Вильф/РИА Новости

Чилийский полузащитник самарских «Крыльев Советов» Виктор Мендес не явился на первый тренировочный сбор команды, после чего клуб направил ему письмо с требованием объяснить свою неявку. Информация об этом появилась в Telegram-канале самарского клуба.

«Несмотря на то, что клуб находится в постоянном контакте с представителем Виктора Мендеса и ведется работа по выяснению причин его отсутствия в расположении команды, на сегодняшний день какого-либо ответа со стороны футболиста не получено», — указано в заявлении клуба.

Мендес играет в «Крыльях Советов» на правах аренды с сентября 2024 года, он провел за команду 10 матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ). Права на футболиста принадлежат московскому ЦСКА, за который он с 2022 года сыграл 50 встреч и забил один мяч.

Первый тренировочный сбор «Крылья Советов» проводят в турецкой Ларе. Он завершится 24 января.

16 января появилась информация, что 24-летний ивуарийский нападающий Яо Жан Шарль Оливье не прибыл в расположение «СКА-Хабаровска» после отпуска. В сообщении указано, что из-за этого игрок не сумел пройти медицинское обследование и не полетит на первый зимний сбор.

Ранее стал известен клуб, в котором Неймар может продолжить карьеру.

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