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Стало известно, когда состоится матч за Суперкубок России

Матч за Суперкубок России состоится 12 июля 2025 года
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РИА Новости

Российский футбольный союз (РФС) на своем официальном сайте сообщил даты матча за Суперкубок России и начала нового сезона Российской Премьер-лиги (РПЛ).

Матч за Суперкубок России — 2025 запланирован на 12 июля. Сезон-2025/26 в чемпионате России начнется 18 июля. Первая часть сезона завершится 14 декабря. Старт Кубка России сезона-2025/2026 запланирован на 22 июля.

В статусе лидера Российской Премьер-лиги (РПЛ) 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства «быки» и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Российская Премьер-лига находится на зимней паузе. Матчи 19-го тура национального первенства запланированы на конец февраля и начало марта. Первыми свой матч проведут махачкалинское «Динамо» и московский «Локомотив». Игра состоится в Махачкале 28 февраля, стартовый свисток для футболистов прозвучит в 19:00 по московскому времени.

Ранее в «Зените» ответили на обвинения во лжи из-за Клаудиньо.

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