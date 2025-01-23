«Не заслуживаем»: тренер «Манчестер Сити» Гвардиола о поражении «ПСЖ»

Главный тренер «Манчестер Сити» Хосеп Гвардиола заявил, что переломный момент в матче с «ПСЖ» случился, когда парижане сумели забить два мяча за пять минут и сравнять счет. Его слова приводит Sky Sports.

«В тот момент они в себя поверили. Они были лучше, быстрее и резче. Победила лучшая команда. У нас остался последний шанс. Это может случиться. Если мы не выиграем, значит мы этого не заслуживаем. Такова реальность, мы набрали недостаточно очков, и нам придется это признать», — заявил специалист.

Встреча завершилась со счетом 4:2. Все голы случились во втором тайме. Сначала дважды отличились игроки «Сити» — на 50-й минуте забил Джек Грилиш, а на 53-й — Эрлинг Холанд. Однако «ПСЖ» сумел сравнять: на 56-й минуте отличился Усман Дембеле, а на 61-й — Брэдли Баркола. На 78-й минуте отличился 20-летний хавбек Жоау Невеш, а на 90+6 минуте еще один гол забил Гонсалу Рамуш.

«Газета.Ru» провела онлайн-трансляцию поединка.

Обе команды идут на грани зоны плей-офф — туда попадают 24 команды. После этой победы «ПСЖ» идет 22-м с 10 очками, а «Сити» — 25-м с восьмью баллами. В заключительном матче общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» сыграет на выезде с немецким «Штутгартом», «Манчестер Сити» дома примет бельгийский «Брюгге».

Ранее стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов.