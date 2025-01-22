«ПСЖ», в составе которого выступают Хвича Кварацхелия и Матвей Сафонов, играет с «Манчестер Сити» в седьмом туре общего этапа Лиги чемпионов. Однако Кварацхелия не может принять участия в данной встрече, так как был заигран за «Наполи» на общем этапе турнира. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Лига чемпионов. Общий этап. 7-й тур
Матч не начался
22 января 23:00
ПСЖ
Париж, Франция
0 : 0
Манчестер Сити
Манчестер, Англия
Стадион «Парк де Пренс», Париж, Франция
1-й тайм
2-й тайм
Трансляция
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22:45
Добрый вечер, уважаемые любители футбола! В матче седьмого тура общего этапа Лиги чемпионов «ПСЖ» принимает «Манчестер Сити». Начало встречи — в 23.00 мск.