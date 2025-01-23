Стали известны результаты матчей дня в Лиге чемпионов

Завершился игровой день седьмого тура группового этапа Лиги чемпионов. Всего было проведено девять поединков.

Первым слотом было поставлено три матча. Лондонский «Арсенал» разгромил загребское «Динамо» со счетом 3:0, украинский «Шахтер» оказался сильнее французского «Бреста» — 2:0, а уже потерявший шансы на выход в плей-офф «Лейпциг» набрал первые очки в противостоянии с португальским «Спортингом» — 2:1.

Во втором слоте мадридский «Реал» разгромил австрийский «Зальцбург» со счетом 5:1, французский «ПСЖ» отыгрался с 0:2 и выиграл у английского «Манчестер Сити» со счетом 4:2, а нидерландский «Фейеноорд» неожиданно переиграл дома мюнхенскую «Баварию» — 3:0.

Также итальянский «Милан» минимально одолел испанскую «Жирону», шотландский «Селтик» — швейцарский «Янг Бойз», а итальянский Интер — чешскую «Спарту». Все три игры завершились со счетом 1:0.

Действующим победителем турнира является мадридский «Реал». С сезона-2024/25 Лига чемпионов проводится по новым правилам, команды не разделены на группы, а находятся в единой таблице.

Последний тур группового этапа состоится 29 января.

Ранее сообщалось, что переговоры о контракте сбежавшего из России футболиста с новым клубом зашли в тупик.