Стало известно, обжалуют ли родные Тиммы отказ в уголовном деле

Родные латвийского баскетболиста Яниса Тиммы обжалуют отказ в возбуждении уголовного дела по факту кончины спортсмена. Об этом сообщила юрист Екатерина Гордон в комментарии РИА Новости.

«Отказ будет обжалован», — кратко заявила она.

До этого Гордон предположила, что предварительный отказ обусловлен процессуальными сроками.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее отец Тиммы раскрыл, помогла ли Седокова финансово.