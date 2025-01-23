Юрист сообщила об отказе в возбуждении уголовного дела по факту смерти Тиммы

В возбуждении уголовного дела по поводу смерти латвийского баскетболиста Яниса Тиммы поступил отказ. Об этом в интервью РИА Новости заявила юрист Екатерина Гордон.

«Мы получили отказ в открытии уголовного дела по факту смерти Яниса Тиммы», — отметила она.

Гордон полагает, что предварительный отказ обусловлен процессуальными сроками.

22 января адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Ранее сообщалось, что репутация Седоковой могла помешать карьере Тиммы.