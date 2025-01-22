Друзьям Яниса Тиммы может грозить пять лет тюрьмы в России

Адвокат Алешкин: Седокова может написать в полицию на друзей Тиммы за клевету

Адвокат Андрей Алешкин заявил, что друзьям баскетболиста Яниса Тиммы может грозить уголовное дело в России. Его слова передает Woman.ru.

После кончины Тиммы некоторые его друзья — Марк Пугачев и Гатис Лининьш — стали публично обвинять певицу Анну Седокову в причастности к трагедии с экс-супругом.

В начале января Пугачев заявлял, что артистка «заказала» Тимму из-за разногласий по четырем московским квартирам. А Лининьш недавно сообщил, что Седокова «довела» экс-супруга.

«Учитывая тот поток намеков и обвинений, которые звучат в ее адрес, Седокова может обратиться за возбуждением уголовного дела по ч. 5 ст. 128.1 УК РФ. В отношении нее распространяется клевета, соединенная с обвинением в тяжком преступлении», — заявил адвокат Алешкин.

По этой статье друзьям Яниса Тиммы может грозить штраф до 5 млн рублей либо обязательные работы до 480 часов, либо принудительные работы на срок до 5 лет, либо арест до шести месяцев, либо лишение свободы до 5 лет.

Яниса Тиммы не стало 17 декабря 2024 года — в ночь после дня рождения Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

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