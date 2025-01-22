Бывший генеральный директор «Спартака» проиграл судебный спор с клубом

Представитель бывшего владельца «Спартака» Леонида Федуна Татьяна Завьялова рассказала о том, что экс-гендиректор «красно-белых» Шамиль Газизов проиграл судебный спор с клубом. Ее слова приводит «Матч ТВ».

«Сторона Газизова сначала проиграла кассацию, а потом и в Верховном суде. Все претензии признаны несостоятельными. Таким образом, дело было окончательно закрыто», — заявила Завьялова.

Газизов работал в «Спартаке» с июля по декабрь 2020 года. В декабре 2021 года он подал очередной иск в адрес клуба. В своем заявлении он отметил, что при приеме на работу бывший владелец клуба Леонид Федун обещал ему процент акций команды. В свою очередь, Федун подчеркнул, что слова Газизова не имеют ничего общего с действительностью.

«Спартак» потребовал от Газизова вернуть клубу 88 млн рублей, которые он перечислил сам себе во время работы в московской команде. Соответствующий иск был зарегистрирован в суде Уфы в октябре 2022 года. Сообщалось, что если у бывшего гендиректора не будет возможности выплатить нужную сумму денег, ему придется объявить себя банкротом.

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