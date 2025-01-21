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Российский тренер заявил, что некоторые легионеры «Зенита» устали от побед

Тренер Колыванов: некоторые легионеры «Зенита» устали от побед
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Игорь Руссак/РИА «Новости»

Российский тренер Игорь Колыванов оценил переход в петербургский «Зенит» нападающего бразильского «Ботафого» Луиса Энрике, передает «Советский спорт».

«Наверняка, «Зенит» хочет завершить сезон в год столетия клуба на красивой ноте. Нужны усиления. Там видят, что какие-то легионеры не показывают той игры, которую от них ждут. Может, они от побед устали», — сказал Колыванов.

Из «Зенита» в «Ботафого» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр.

Ранее экс-футболист сборной России поздравил «Зенит» с победой в чемпионате России.

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