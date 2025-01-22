Тарасова о допуске российских хоккеистов на ОИ: не настолько же они подонки, что не хотят видеть нас

Заслуженный тренер СССР по фигурному катанию Татьяна Тарасова заявила, что верит в допуск российских хоккеистов на Олимпиаду, передает «ВсеПроСпорт».

«Я всегда верю в хорошее. Не настолько же они подонки, что не хотят нас на Играх играх видеть. У нас сильная страна, у нас сильный спорт. Мы все живем с посвящением нашему спорту», — сказала Тарасова.

Совет Международной федерации хоккея (IIHF) рассмотрит вопрос допуска сборной России по хоккею на Олимпиаду 2026 года 3-4 февраля.

IIHF весной 2022 года приняла решение отстранить российских игроков от участия в международных турнирах даже в нейтральном статусе, также организация забрала у России право на проведение домашнего молодежного чемпионата мира в 2023 году.

В марте 2023 года IIHF продлила отстранение на сезон-2023/24. Тогда же глава организации Люк Тардиф сообщил, что совет IIHF вернется к вопросу допуска национальных команд России и Белоруссии в марте 2024 года.

Олимпийские игры пройдут в феврале 2026 года в итальянских городах Милан и Кортина-д'Ампеццо.

Ранее тренер из Канады заявил, что ждет Россию на Олимпиаде-2026.