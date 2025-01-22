17-летняя Андреева: во время матчей обсуждаем парней на трибунах

Теннисистка Андреева: во время игр обсуждаем со Шнайдер парней на трибунах

Российская теннисистка Мирра Андреева рассказала, что во время парных матчей с Дианой Шнайдер они обсуждают парней на трибунах, передает пресс-служба Australian Open в соцсетях.

«Иногда мы обсуждаем людей на стадионе. И я говорю: «Ты видела вот этого парня?» А Диана: «О да! Он красавчик». Иногда бывают и такие разговоры», — сказала Андреева.

Андреева и Шнайдер сыграют в полуфинале Australian Open. Их соперницами станут чешка Катержина Синякова и американка Тэйлор Таунсенд.

Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open в одиночном разряде, уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Встреча состоялась 19 января.

Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 1:6, 2:6.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх.

В финале олимпийского турнира 2024 года в парном женском разряде Андреева и Шнайдер уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Андреева назвала худшее, что могло бы с ней произойти.