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17-летняя теннисистка Андреева назвала худшее, что могло бы с ней произойти

Теннисистка Мирра Андреева призналась, что не хотела бы сыграть против Шнайдер
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Wu Zhizun/Global Look Press

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что не хотела бы играть против своей соотечественницы Дианы Шнайдер, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Australian Open.

«Худшее, что может произойти, это если нам придется играть друг против друга. Когда я не вижу ее имени рядом с моим в сетке, то думаю: отлично, пронесло», — сказала Андреева.

Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Встреча состоялась 19 января.

Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 1:6, 2:6.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх.

В финале олимпийского турнира 2024 года в парном женском разряде Андреева и Шнайдер уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Новак Джокович заявил, что не будет давать интервью на Australian Open.

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