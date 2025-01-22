17-летняя теннисистка Андреева назвала худшее, что могло бы с ней произойти

Теннисистка Мирра Андреева призналась, что не хотела бы сыграть против Шнайдер

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что не хотела бы играть против своей соотечественницы Дианы Шнайдер, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Australian Open.

«Худшее, что может произойти, это если нам придется играть друг против друга. Когда я не вижу ее имени рядом с моим в сетке, то думаю: отлично, пронесло», — сказала Андреева.

Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Встреча состоялась 19 января.

Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 1:6, 2:6.

В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх.

В финале олимпийского турнира 2024 года в парном женском разряде Андреева и Шнайдер уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее Новак Джокович заявил, что не будет давать интервью на Australian Open.