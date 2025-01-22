17-летняя теннисистка Андреева назвала худшее, что могло бы с ней произойти

Российская теннисистка Мирра Андреева призналась, что не хотела бы играть против своей соотечественницы Дианы Шнайдер, передает Sport24 со ссылкой на пресс-службу Australian Open.
«Худшее, что может произойти, это если нам придется играть друг против друга. Когда я не вижу ее имени рядом с моим в сетке, то думаю: отлично, пронесло», — сказала Андреева.
Андреева не смогла выйти в четвертьфинал Australian Open, уступив представительнице Белоруссии Арине Соболенко. Встреча состоялась 19 января.
Встреча, которая продолжалась 1 час 3 минуты, завершилась со счетом 1:6, 2:6.
В поединке третьего круга Андреева обыграла представительницу Польши Магдалену Френх.
В финале олимпийского турнира 2024 года в парном женском разряде Андреева и Шнайдер уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.
Ранее Новак Джокович заявил, что не будет давать интервью на Australian Open.