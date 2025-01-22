Мостовой о девяти забитых мячах в матче «Бенфика» — «Барселона»: какое-то сумасшествие

Бывший полузащитник московского «Спартака» Александр Мостовой назвал сумасшествием матч Лиги чемпионов между португальской «Бенфикой» и каталонской «Барселоной», в котором «Барселона» победила со счетом 5:4, передает «Чемпионат».

«Когда счет стал 3:1 в пользу «Бенфики», подумал: «Ничего себе игра». Хотя «Барселона» могла спокойно сравнять. Счет 4:5 — это какое-то сумасшествие», — сказал Мостовой.

На второй минуте матча счет открыл игрок «Бенфики» Вангелис Павлидис. Через 11 минут игрок «Барселоны» Роберт Левандовски точным ударом с пенальти сравнял счет. Еще до перерыва Павлидис оформил хет-трик. Команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу «Бенфики».

Рафинья в середине второго тайма отыграл один мяч, но почти сразу в воротах «Барселоны» оказался четвертый мяч. Его в свои ворота срезал Рональд Араухо. Левандовски на 78-й минуте ударом с пенальти сократил счет до минимума, а Эрик Гарсия за четыре минуты до конца основного времени матча сделал счет 4:4. Рафинья уже в компенсированное время вырвал победу, забив мяч в ворота «Бенфики».

Ранее форвард «Барселоны» повторил рекорд Криштиану Роналду.