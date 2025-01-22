Форвард «Барселоны» повторил рекорд Роналду

Нападающий каталонской «Барселоны» Роберт Левандовски повторил рекорд Кришитиану Роналду по забитым мяча с пенальти в Лиге чемпионов.

В матче против португальской «Бенфики» Левандовски забил два 11-метровых. Всего на его счету 19 точных ударов с пенальти в главной турнире Европы.

«Барселона» обыграла «Бенфику» со счетом 5:4.

На второй минуте матча счет открыл игрок «Бенфики» Вангелис Павлидис. Через 11 минут игрок «Барселоны» Роберт Левандовски точным ударом с пенальти сравнял счет. Еще до перерыва Павлидис оформил хет-трик. Команды ушли на перерыв со счетом 3:1 в пользу «Бенфики».

Рафинья в середине второго тайма отыграл один мяч, но почти сразу в воротах «Барселоны» оказался четвертый мяч. Его в свои ворота срезал Рональд Араухо. Левандовски на 78-й минуте ударом с пенальти сократил счет до минимума, а Эрик Гарсия за четыре минуты до конца основного времени матча сделал счет 4:4. Рафинья уже в компенсированное время вырвал победу, забив мяч в ворота «Бенфики».

Ранее завершились все матчи игрового дня Лиги чемпионов.