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Джокович не будет давать интервью на Australian Open

Джокович будет бойкотировать интервью на Australian Open до извинений
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Asanka Brendon Ratnayake/AP

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет бойкотировать интервью на Australian Open, пока перед ним не извинятся. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.

Ведущий официального вещателя турнира Channel 9 Тони Джонс, комментируя песни болельщиков Джоковича, сказал следующие слова: «Новак переоценён. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда». Серб посчитал это оскорблением и отказался давать интервью.

19 января Джокович обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче 1/8 финала со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.

6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.

Ранее французский теннисист потерял сознание перед матчем на Australian Open.

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