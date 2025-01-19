Джокович не будет давать интервью на Australian Open

Сербский теннисист Новак Джокович заявил, что будет бойкотировать интервью на Australian Open, пока перед ним не извинятся. Об этом спортсмен заявил на пресс-конференции.
Ведущий официального вещателя турнира Channel 9 Тони Джонс, комментируя песни болельщиков Джоковича, сказал следующие слова: «Новак переоценён. Он уже в прошлом. Выгоните его отсюда». Серб посчитал это оскорблением и отказался давать интервью.
19 января Джокович обыграл представителя Чехии Иржи Легечку в матче 1/8 финала со счетом 6:3, 6:4, 7:6 (7:4). В следующем раунде он сыграет с испанцем Карлосом Алькарасом.
6 марта Международная федерация тенниса (ITF) сообщила, что приняла решение разрешить российским и белорусским теннисистам выступить на Олимпиаде во Франции в нейтральном статусе. В финал олимпийского турнира в парном женском разряде пробились россиянки Мирра Андреева и Диана Шнайдер, в котором они уступили паре из Италии Сара Эррани/Ясмин Паолини. Остальные теннисисты из России не смогли завоевать медали Игр.
Ранее французский теннисист потерял сознание перед матчем на Australian Open.