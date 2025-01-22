Названы способы избежать травм при катании на лыжах

Для того чтобы минимизировать риск получения травм при катании на лыжах, необходимо подготовить организм к нагрузке, разогреть мышцы и суставы. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников.

«Беговые лыжи считаются одним из самых безопасных зимних видов спорта. В отличие от горных лыж, они практически не создают ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Однако даже в этом виде спорта возможны травмы, если пренебрегать правилами техники безопасности или подготовкой.

Одна из потенциальных опасностей — обморожение. Занятия на морозе требуют правильной экипировки: теплая многослойная одежда, защита открытых участков кожи и подходящая обувь помогут избежать переохлаждения. Важно учитывать погодные условия и не забывать о регулярных перерывах для обогрева.

Другой риск связан с травмами при падении. Даже на беговых лыжах можно потерять равновесие, особенно на спусках или при высокой скорости. Неудачные падения могут привести к ушибам, растяжениям или, в редких случаях, переломам. Чтобы минимизировать риск, важно освоить базовые навыки катания, научиться правильно группироваться при падении и выбирать трассы, соответствующие вашему уровню подготовки.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, перед тренировкой рекомендуется разогреть мышцы и суставы — и подготовить их к нагрузке», — сказал Саветников.

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