Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Названы способы избежать травм при катании на лыжах

Эксперт «Спортмастер PRO»: чтобы избежать травм на лыжах, надо разогреть мышцы
close
Shutterstock/FOTODOM

Для того чтобы минимизировать риск получения травм при катании на лыжах, необходимо подготовить организм к нагрузке, разогреть мышцы и суставы. Об этом «Газете.Ru» рассказал эксперт «Спортмастер PRO» Виктор Саветников.

«Беговые лыжи считаются одним из самых безопасных зимних видов спорта. В отличие от горных лыж, они практически не создают ударной нагрузки на опорно-двигательный аппарат. Однако даже в этом виде спорта возможны травмы, если пренебрегать правилами техники безопасности или подготовкой.

Одна из потенциальных опасностей — обморожение. Занятия на морозе требуют правильной экипировки: теплая многослойная одежда, защита открытых участков кожи и подходящая обувь помогут избежать переохлаждения. Важно учитывать погодные условия и не забывать о регулярных перерывах для обогрева.

Другой риск связан с травмами при падении. Даже на беговых лыжах можно потерять равновесие, особенно на спусках или при высокой скорости. Неудачные падения могут привести к ушибам, растяжениям или, в редких случаях, переломам. Чтобы минимизировать риск, важно освоить базовые навыки катания, научиться правильно группироваться при падении и выбирать трассы, соответствующие вашему уровню подготовки.

Чтобы минимизировать риски для здоровья, перед тренировкой рекомендуется разогреть мышцы и суставы — и подготовить их к нагрузке», — сказал Саветников.

Ранее эксперт рассказала, как новичку выбрать сноуборд.

Все новости на тему:
Хроника
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами