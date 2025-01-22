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Эксперт рассказала, как новичку выбрать сноуборд

Эксперт «Спортмастер PRO» Казанцева: новичкам не стоит брать дорогой сноуборд
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Shutterstock

Начинающим сноубордистам не стоит на первых этапах покупать дорогое снаряжение. Об этом «Газете.Ru» рассказала эксперт «Спортмастер PRO» Татьяна Казанцева, подчеркнув, что для начала стоит рассмотреть самый доступный по цене вариант.

«Для начинающего сноубордиста не рекомендуется выбирать самую дорогую модель. Лучше остановиться на максимально доступном по цене варианте. Такой сноуборд, как правило, имеет мягкую конструкцию и плоскую геометрию, не обладает направленной жесткостью и легче прощает ошибки. Это идеально подходит для первых шагов в катании и ускоряет процесс обучения.

Базовый комплект, включающий сноуборд и крепления, можно приобрести за 25 000 рублей. Отдельно внимание стоит уделить выбору ботинок: их удобство напрямую влияет на комфорт во время катания. Если бюджет позволяет, можно также рассмотреть более дорогие крепления. Они обеспечивают более быстрое и удобное встегивание, что позволяет быстрее начать кататься и меньше мерзнуть. Качественные крепления обычно стоят от 25 000 рублей», — сказала Казанцева.

Ранее была названа польза занятий лыжным спортом для здоровья.

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