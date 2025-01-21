Экс-футболист сборной России поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поздравил петербургский «Зенит» с седьмой победой в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд, несмотря на то, что до конца чемпионата осталось 12 туров, передает «РБ Спорт».

«Думаю, уже можно сказать: «Поздравляем «Зенит» с седьмым чемпионством подряд». Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне. Я еще в начале сезона сказал, что чемпион не изменится», — сказал Канчельскис.

20 января «Зенит» и бразильский «Ботафого» совершили сделку по трансферам трех футболистов. «Зенит» объявил о подписании рабочего соглашения с бразильским вингером Луисом Энрике. Контракт заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Из «Зенита» в «Ботафого» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр

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