Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Экс-футболист сборной России поздравил «Зенит» с победой в РПЛ

Экс-футболист Канчельскис: поздравляем «Зенит» с седьмым чемпионством подряд
close
Телеграм-канал «ФК «Оренбург»»

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис поздравил петербургский «Зенит» с седьмой победой в Российской премьер-лиге (РПЛ) подряд, несмотря на то, что до конца чемпионата осталось 12 туров, передает «РБ Спорт».

«Думаю, уже можно сказать: «Поздравляем «Зенит» с седьмым чемпионством подряд». Не верю, что они не станут чемпионами в нынешнем сезоне. Я еще в начале сезона сказал, что чемпион не изменится», — сказал Канчельскис.

20 января «Зенит» и бразильский «Ботафого» совершили сделку по трансферам трех футболистов. «Зенит» объявил о подписании рабочего соглашения с бразильским вингером Луисом Энрике. Контракт заключен на четыре года с возможностью продления еще на один год. Бразилец выступал за «Ботафого» с февраля 2024 года. Он провел за команду 38 матчей во всех турнирах, забив семь голов и сделав три результативные передачи.

Из «Зенита» в «Ботафого» отправятся сразу двое игроков. В январе петербургский клуб покинет Артур, а после завершения сезона-2024/25 в Бразилию улетит Вендел.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр

Ранее клубам РПЛ предложили продавать нежелающих играть за них легионеров.

Все новости на тему:
Футбол. Чемпионат России
Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами