«Монако» Головина обыграло «Астон Виллу» в Лиге чемпионов

«Монако» в матче общего этапа Лиги чемпионов обыграло английскую «Астон Виллу».

Встреча завершилась со счетом 1:0.

Единственный мяч в составе «Монако» забил Уилфрид Синго. Он отличился на восьмой минуте. Российский футболист «Монако» Александр Головин вышел на замену на 65-й минуте.

«Газета.Ru» вела онлайн-трансляцию поединка.

В таблице общего этапа Лиги чемпионов «Монако» занимает девятое место, набрав 13 очков. «Астон Вилла» занимает седьмую строчку, набрав 13 баллов.

Первую строчку занимает «Ливерпуль», набрав 18 очков.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике. Отбор к чемпионату мира начнется в марте 2025 года.

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