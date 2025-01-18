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У футболиста сборной Молдовы чуть не вывалился глаз во время матча

У футболиста «Херенвена» Николаеску чуть не вывалился глаз во время матча
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Unsplash

Футболист сборной Молдовы и нидерландского «Херенвена» Ион Николаеску чуть не лишился глаза при попытке высморкаться во время матча 1/8 финала Кубка страны против «Квик Бойз».

26-летний игрок появился на поле на 73-й минуте встречи и сумел отличиться уже спустя три минуты.

В дополнительное время Николаеску начал сморкаться, и из-за давления его глаз начал вываливаться из глазницы. Этот эпизод попал в трансляцию матча. На 105-й минуте футболист покинул поле из-за травмы.

Основное время матча завершилось со счетом 2:2. В серии пенальти «Херенвен» уступил и покинул турнир.

Николаеску выступает в составе нидерландской команды с лета 2023 года. В нынешнем сезоне он провел 18 встреч за «Херенвен», в которых отличился восемь раз. За национальную команду Молдовы футболист сыграл 48 матчей и забил 16 голов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА), следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Ранее стало известно, где продолжит карьеру экс-игрок сборной Англии.

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