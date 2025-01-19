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Клубам РПЛ предложили продавать нежелающих играть за них легионеров

Тренер Гладилин предложил клубам РПЛ продавать нежелающих играть легионеров
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Владимир Федоренко/РИА Новости

Бывший тренер московского «Спартака» Валерий Гладилин в интервью «Газете.Ru» предложил российским клубам расставаться с легионерами, которые отказываются возвращаться в их расположение после отпуска.

На этой неделе Виктор Мендес не вернулся из Южной Америки в состав «Крыльев Советов», а уругваец Родриго Саравия не стал прилетать в расположение «Ростова».

«Это не звезды и не ведущие футболисты, от которых зависит игра команды. Так что потеря ни одного из этих футболистов никак не скажется на клубах. Если нет желания или договоренности по каким-либо условиям, то нужно отпускать их, получая свои дивиденды, и брать на их место других, которые хотят играть», — заявил Гладилин.

В статусе лидера чемпионата России 2024 год завершил «Краснодар». В турнирной таблице национального первенства они и петербургский «Зенит» имеют по 39 баллов после 18 игр, однако подопечные Мусаева идут выше благодаря победе со счетом 2:0 в очном противостоянии. На третьей строчке оказался московский «Спартак», который выиграл шесть последних матчей в РПЛ — у красно-белых 37 очков.

Ранее сообщалось, что еще один легионер может покинуть «Зенит».

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