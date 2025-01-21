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Джокович вышел в 1/2 финала Australian Open

Джокович обыграл Алькараса и вышел в 1/2 финала Australian Open
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Violeta Santos Moura/Reuters

Серб Новак Джокович обыграл Карлоса Алькараса в 1/4 финала Australian Open.

Встреча завершилась со счетом 4:6, 6:4, 6:3, 6:4. За выход в финал Джокович поспорит с представителем Германии Александром Зверевым.

В остальных четвертьфиналах сыграют Янник Синнер — Алекс де Минаур и Бен ШелтонЛоренцо Сонего.

Джокович — рекордсмен по количеству титулов на турнирах Большого шлема в одиночном разряде среди мужчин и женщин (наряду с Маргарет Корт), на его счету 24 победы. Джокович 100 раз побеждал на турнирах серии ATP, при этом 99 из них выиграл в одиночном разряде. 15 января он установил абсолютный мировой рекорд по количеству матчей на турнирах Большого шлема — теперь на его счету 430 таких игр. Он обошел по этому показателю швейцарца Роджера Федерера, который сыграл 429 матчей на ТБШ.

Алькарас — бывшая первая ракетка мира и самый молодой лидер мирового рейтинга в истории среди мужчин.

Ранее Джокович запросил помощь медиков во время матча с Алькарасом на Australian Open.

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