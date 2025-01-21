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Чемпионы Европы по фигурному катанию Бойкова и Козловский близки к распаду

«Матч ТВ»: фигуристы-парники Бойковой и Козловского близки к распаду
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Александр Вильф/РИА Новости

Российские фигуристы Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, которые выступают в парном катании, близки к распаду. Об этом сообщает «Матч ТВ».

По информации источника, последнее время между фигуристами обострились отношения, на чемпионате России по прыжкам у фигуристов снова случились серьезные разногласия. Фигуристы не смогли пройти дальше первого раунда и на совместной фотографии парников стояли отдельно друг от друга.

«Сейчас, как говорят, ребята рассматривают разные сценарии развития отношений. Могут и разбежаться, а могут и тренерский штаб поменять, вернуться в Санкт‑Петербург», — заявил источник, который знаком с ситуацией.

Позднее сами фигуристы отреагировали на своих страницах в Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), опровергнув эту новость.

В текущем сезоне фигуристы стали вторыми на чемпионате России, а также завоевали золотую и серебряную медали на этапах Гран-при России. Они должны выступить в финале Гран-при, который пройдет в середине февраля.

Бойкова и Козловский работают в тренерском штабе Этери Тутберидзе, куда они перешли из группы Тамары Москвиной. Они являются чемпионами Европы (2020), бронзовыми призерами чемпионата мира (2021), двукратными бронзовыми призерами чемпионата Европы (2019, 2022), двукратными чемпионами России (2020, 2023), четырехкратными серебряными призерами чемпионата России (2021, 2022, 2024, 2025).

Ранее четырехкратные чемпионы России снялись с финала Гран-при по фигурному катанию.

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