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Четырехкратные чемпионы России снялись с финала Гран-при по фигурному катанию

«Матч ТВ»: Степанова и Букин снялись с финала Гран-при по фигурному катанию
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Александр Вильф/РИА Новости

Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин снялись с финала Гран-при России по фигурному катанию, передает «Матч ТВ».

«Уникальная ситуация, но Федерация в поиске решения вопроса по заменам или сокращения состава участников. Вслед за второй и третьей парой с финала Гран‑при собираются сняться и чемпионы России в танцах», — сказал источник.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые являются бронзовыми призерами чемпионата России, снялись из-за проблем со здоровьем у Нарижного. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал Гран-при по личным причинам.

Финал Гран-при пройдет 13–16 февраля в Красноярске.

20 декабря Международный союз конькобежцев (ISU) разрешил российским и белорусским спортсменам принимать участие в квалификации на зимние Олимпийские игры — 2026 в нейтральном статусе. Речь идет о фигуристах, конькобежцах и шорт-трекистах.

Ранее фигуристка Евгения Медведева рассказала о популярности женского катания.

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