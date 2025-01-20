Четырехкратные чемпионы России снялись с финала Гран-при по фигурному катанию

«Матч ТВ»: Степанова и Букин снялись с финала Гран-при по фигурному катанию

Четырехкратные чемпионы России в танцах на льду Александра Степанова и Иван Букин снялись с финала Гран-при России по фигурному катанию, передает «Матч ТВ».

«Уникальная ситуация, но Федерация в поиске решения вопроса по заменам или сокращения состава участников. Вслед за второй и третьей парой с финала Гран‑при собираются сняться и чемпионы России в танцах», — сказал источник.

Ирина Хавронина и Девид Нарижный, которые являются бронзовыми призерами чемпионата России, снялись из-за проблем со здоровьем у Нарижного. Елизавета Худайбердиева и Егор Базин пропустят финал Гран-при по личным причинам.

Финал Гран-при пройдет 13–16 февраля в Красноярске.

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