Игрок бельгийского клуба отказал «Локомотиву»

Бельгийско-российский защитник «РВД Моленбек» Джовкар Дудаев отказывается переходить в московский «Локомотив». Об этом сообщает журналист Саша Тавольери на своей странице в социальной сети X.

По его информации, «железнодорожники» направили предложение футболисту, однако тот выразил желание провести остаток сезона-2024/25 в бельгийской команде, которая играет в Челленджер Про Лиге – втором футбольном дивизионе страны. При этом есть вероятность, что Дудаев летом 2025 года покинет клуб в связи с истечением срока контракта.

В текущем сезоне футболист сыграл в составе бельгийской команды 14 матчей, однако не сумел записать на свой счет ни одного результативного действия. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в €250 тыс. Дудаеву 21 год.

Московский «Локомотив» после 18-ти сыгранных матчей в Российской премьер-лиге (РПЛ) идет на пятом месте турнирной таблицы, набрав 35 очков и на четыре балла отставая от лидеров — «Краснодара» и «Зенита». В первом матче после возобновления РПЛ «Локомотив» 28 февраля сыграет с махачкалинским «Динамо».

Ранее был назван потенциальный соперник сборной России.