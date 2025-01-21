Назван потенциальный соперник сборной России

Сборная Иордании была бы не против провести товарищеский матч с Россией. Об этом сообщили Sport24 в пресс-службе Иорданской футбольной ассоциации.

«Если появится такая возможность, то, конечно, Иордания хотела бы сыграть товарищеский матч со сборной России», — указали в ассоциации.

21 января сборная Иордании сыграет контрольный матч с петербургским «Зенитом» в Катаре.

Весной 2022 года Международная федерация футбола и Союз европейских футбольных ассоциаций, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета, приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям. Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Команда не была допущена к квалификации отбора на чемпионат мира — 2026.

Всего в 2024 году сборная России провела пять товарищеских матчей. Подопечные Валерия Карпина обыграли Вьетнам со счетом 3:0, Белоруссию, Сербию и Сирию — 4:0, а также Бруней — 11:0.

Ранее стало известно, почему РПЛ оказалась на 73-м месте в списке лучших лиг.