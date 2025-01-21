Соболенко показала средний палец команде во время матча Australian Open

Соболенко показала средний палец своей команде во время матча с Павлюченковой

Белорусская теннисистка Арина Соболенко показала нецензурный жест в матче с россиянкой Анастасией Павлюченковой в рамках четвертьфинала Открытого чемпионата Австралии (Australian Open). Об этом пишет «Спорт-Экспресс».

В середине второго сета Соболенко показала средний палец в сторону своей команды. Вторую партию белорусская спортсменка проиграла, уступив со счетом 2:6. Однако проигранный сет не помешал ей выиграть в итоге матч.

Встреча, которая длилась 1 час 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 2:6, 6:3. За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

В матче следующего раунда Соболенко сразится с представительницей Испании Паулой Бадосой, которая одолела представительницу США Кори Гауфф.

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