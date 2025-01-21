Павлюченкова сражается с первой ракеткой мира Соболенко за полуфинал Australian Open. LIVE

15:0! Соболенко и Павлюченкова провели долгий розыгрыш, в котором белоруска оказалась сильнее: вышла к сетке и атаковала смэшем в пустую часть корта.
40:0! И опять первая ракетка мира приняла в аут подачу Павлюченковой. Кто-то с трибун кричит «Лучшая!», поддерживая россиянку. Соболенко высказывает пару ласковых анонимному фанату.
40:40! Браво, Павлюченкова! Приняла мощную подачу, а потом классно атаковала в недосягаемую для соперницы часть корта!
15:15! Ого! Павлюченкова приняла навылет — попала точно по задней линии, еще и в противоположной стороне корта от Соболенко.
15:40! Соболенко приняла подачу и втянула Павлюченкову в быстрый розыгрыш, а затем попала точно по боковой линии!