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Спорт

Павлюченкова сражается с первой ракеткой мира Соболенко за полуфинал Australian Open. LIVE

Australian Open. Четвертьфинал. Арина Соболенко — Анастасия Павлюченкова. ОНЛАЙН
Россиянка Анастасия Павлюченкова играет с первой ракеткой мира из Белоруссии Ариной Соболенко в рамках 1/4 финала Australian Open. «Газета.Ru» ведет текстовую онлайн-трансляцию матча.
Трансляция
Вверху самая ранняя запись С начала
Вверху самая последняя запись С конца
11:26

30:15! Двойная ошибка у Соболенко.

11:26

30:0! Павлюченкова ошиблась по ширине.

11:25

15:0! Соболенко и Павлюченкова провели долгий розыгрыш, в котором белоруска оказалась сильнее: вышла к сетке и атаковала смэшем в пустую часть корта.

11:24

Павлюченкова забрала под ноль свою подачу и сократила отставание в первом сете — 2:4!

11:24

40:0! И опять первая ракетка мира приняла в аут подачу Павлюченковой. Кто-то с трибун кричит «Лучшая!», поддерживая россиянку. Соболенко высказывает пару ласковых анонимному фанату.

11:23

Арина опять не справилась с подачей россиянки! Отправила мяч в аут.

11:21

15:0! Павлюченкова хорошо подала, и Соболенко отбила в сетку.

11:20

Соболенко все-таки забрала свою подачу и повела в первом сете со счетом 4:1!

11:20

Больше у Арины! Эйс!

11:19

Ровно! Россиянка мощно атаковала под ноги Соболенко, и та отправила мяч за пределы корта.

11:19

Больше у Соболенко! Отличная подача — и Павлюченкова приняла в сетку.

11:18

40:40! Браво, Павлюченкова! Приняла мощную подачу, а потом классно атаковала в недосягаемую для соперницы часть корта!

11:18

40:30! Анастасия приняла в аут подачу первой ракетки мира.

11:18

30:30! Россиянка борется на чужой подаче.

11:17

30:15! Соболенко развела Павлюченкову и мяч по разным углам.

11:16

15:15! Ого! Павлюченкова приняла навылет — попала точно по задней линии, еще и в противоположной стороне корта от Соболенко.

11:15

15:0! Соболенко здорово подала, Павлюченкова приняла в аут.

11:15

Соболенко сделала ранний брейк и повела в первом сете 3:1!

11:14

15:40! Соболенко приняла подачу и втянула Павлюченкову в быстрый розыгрыш, а затем попала точно по боковой линии!

11:13

15:30! После хорошей подачи Павлюченкова не смогла попасть по задней линии — небольшой аут.

11:13

15:15! Двойная ошибка у россиянки.

11:11

15:0! Павлюченкова исполнила уже второй эйс в этом матче!

11:11

Первая ракетка мира забрала свою подачу и повела в первом сете со счетом 2:1.

11:10

Отличная подача от Соболенко — 40:0!

11:10

Соболенко снова на подаче и ведет 30:0.

11:09

Вау! Павлюченкова под ноль забрала свою подачу! 1:1 в первом сете.

11:08

Соболенко уверенно забрала свою подачу и повела в первом сете 1:0.

11:08

Матч начался! Соболенко быстро сделала счет 40:0 на своей подаче.

11:00

Доброе утро, уважаемые любители тенниса! Анастасия Павлюченкова проводит матч 1/4 финала Открытого чемпионата Австралии против Арины Соболенко из Белоруссии.

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