Пойманных на допинге теннисистов признали чемпионами мира

Пойманные на допинге Синнер и Швёнтек признаны чемпионами мира по версии ITF

Итальянец Янник Синнер и полька Ига Швёнтек признаны чемпионами мира в одиночном разряде по версии Международной федерации тенниса (ITF) по итогам 2024 года. Об этом сообщает официальный сайт организации.

Синнер — первая ракетка мира. В 2024 году он выиграл Открытый чемпионат Австралии (Australian Open), Открытый чемпионат США (US Open) и итоговый турнир ATP, а также помог сборной Италии второй сезон подряд выиграть Кубок Дэвиса. Швентек удерживала лидерство в рейтинге лучших теннисисток, однако осенью уступила белорусской теннисистке Арине Соболенко. На счету представительнице Польши победа на «Ролан Гаррос», а также четыре турнира категории WTA 1000.

В 2024 году и Синнер, и Швентек стали участниками допинговых дел. Синнер избежал дисквалификации после положительной допинг-пробы на стероид клостебол, объяснив это тем, что запрещенное вещество было в спрее его массажиста. Спортивный арбитражный суд (CAS) в апреле рассмотрит апелляцию Всемирного антидопингового агентства (WADA) по этому делу.

Швентек получила месяц дисквалификации после положительной допинг-пробы на триметазидин из-за загрязненного препарата мелатонина, который она использовала из-за проблем со сном.

Ранее первая ракетка России вылетела с Australian Open, проиграв американке.