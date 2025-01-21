Стало известно, почему РПЛ оказалась на 73-м месте в списке лучших лиг

В IFFHS объяснили 73-е место РПЛ в списке лучших лиг мира

Представитель Международной федерации футбольной истории и статистики (IFFHS) объяснил отсутствием международных соревнований 73-е место Российской премьер-лиги (РПЛ) в списке лучших чемпионатов мира. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Наш ежегодный клубный мировой рейтинг рассчитывается с учетом результатов всех клубных соревнований. Российские клубы не участвуют в континентальных соревнованиях, поэтому не могут добавлять очки от этих турниров. Из‑за этой ситуации у российских клубов нет хороших рейтингов», — заявил он.

Итальянская Серия A стала первой в рейтинге и набрала 1992 очка. Второй в рейтинге стал чемпионат Испании (Ла Лига) — у них 1885 баллов. Замкнула тройку сильнейших Английская Премьер-лига (1871).

На счету РПЛ в этом рейтинге всего лишь 209 баллов.

Весной 2022 года Международная федерация футбола (ФИФА) и УЕФА, следуя рекомендациям Международного олимпийского комитета (МОК), приняли решение отстранить сборную России, а также все российские клубы от участия во всех соревнованиях, подконтрольных этим организациям.

Российские футболисты пропустили стыковые матчи чемпионата мира 2022 года, сам мундиаль и чемпионат Европы — 2024 в Германии. Также сборная России не была допущена к жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира 2026 года, который состоится в США, Канаде и Мексике.

Ранее экс-игрок сборной России Александр Кержаков назвал самую дорогую спонтанную покупку.