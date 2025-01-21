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Отец Тиммы заявил об уголовном деле в Латвии из-за кончины сына

Отец Тиммы заявил, что в Латвии завели уголовное дело из-за кончины спортсмена
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Artur Stabulnieks/IMAGO/Global Look Press

Райтис Тимма, отец баскетболиста Яниса Тиммы, заявил, что в Латвии открыли уголовное дело в связи с кончиной спортсмена. Его слова приводит «Спорт-Экспресс».

«Открыто ли уголовное дело в Латвии? Да, есть такое», — сказал Тимма-старший.

Тиммы не стало 17 декабря — в ночь после дня рождения его бывшей супруги Анны Седоковой. Его нашли в подъезде пятиэтажного дома в центре Москвы. По данным Telegram-канала Baza, еще с октября 2024 года поклонники подозревали, что Тимма находится в депрессии после расставания с певицей.

Седокова и Тимма были женаты с 2020 года. В октябре 2024 года стало известно, что пара подала на развод, а в декабре брак был официально расторгнут. В России 32-летний спортсмен также выступал за «Зенит», УНИКС и «Химки» с 2015 по 2021 год. В сезоне-2014/15 латвийца признавали лучшим молодым игроком Единой лиги ВТБ. В 2024 году спортсмен присоединился к баскетбольной команде «Аликсон», которая участвует в турнире Media Basket.

Ранее появилась информация, что репутация Седоковой могла помешать карьере Тиммы.

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