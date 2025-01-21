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Россиянка Павлюченкова проиграла белоруске Соболенко на Australian Open

Белоруска Соболенко обыграла россиянку Павлюченкову в чефинала Australian Open
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Edgar Su/Reuters

Российская теннисистка Анастасия Павлюченкова завершила выступление на Открытом чемпионате Австралии (Australian Open).

В матче четвертьфинала турнира россиянка, которая занимает 32-ю строчку рейтинга Женской теннисной ассоциации (WTA), проиграла первой ракетке мира Арине Соболенко, представляющей Белоруссию. Встреча, которая длилась 1 час 55 минут, завершилась в трех сетах с результатом 6:2, 2:6, 6:3.

За это время Соболенко выполнила три подачи навылет, допустила три двойные ошибки и реализовала шесть брейк-пойнтов из восьми. На счету Павлюченковой три эйса, пять двойных ошибок и пять реализованных брейк-пойнтов из восьми.

«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию поединка.

Павлюченкова — чемпионка Олимпийских игр 2020 года в миксте; финалистка одного турнира Большого шлема в одиночном разряде (Открытый чемпионат Франции — 2021); победительница 18 турниров WTA (12 — в одиночном разряде); обладательница Кубка Билли Джин Кинг (2021) в составе сборной России.

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