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«Нехороший поступок»: на Украине раскритиковали гимнаста, сменившего гражданство

Глава НОК Украины Гутцайт подверг критике гимнаста Ковтуна за смену гражданства
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Tom Weller/Global Look Press

Президент Национального олимпийского комитета (НОК) Украины Вадим Гутцайт заявил, что огорчен решением украинского гимнаста Ильи Ковтуна сменить спортивное гражданство и выступать за Хорватию. Его слова приводит Tribuna.

«И когда спортсмены меняют гражданство, к этому не очень хорошо относятся по жизни. А в такое время, я считаю, это вообще нехороший поступок, если оно реально так. Если это действительно так, то… Я не хочу говорить ничего грубого, что я чувствую в себе», — заявил он.

18 января тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич сообщил, что Ковтун подал заявление на получение хорватского гражданства. Ковтун уже три года живет и тренируется в Осиеке. Его тренер Ирина Горбачева‑Надюк также подала заявление на получение паспорта Хорватии. По словам Маджаревича, Ковтун уже выучил хорватский язык.

На Олимпийских играх 2024 года украинский атлет завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях. В 2023 году на чемпионате Европы стал чемпионом в упражнениях на параллельных брусьях. На европейском первенстве — 2024 в Римини Ковтун помог сборной Украины занять первое место в командном многоборье. На этом же турнире завоевал еще две золотые медали — в упражнениях на перекладине и параллельных брусьях. На мировых первенствах он выиграл две награды — бронзу в 2021 году и серебро в 2023 году.

Ранее тренер по лыжным гонкам заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.

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