Украинский гимнаст планирует сменить гражданство

Серебряный призер Олимпиады-2024, украинский гимнаст Илья Ковтун подал заявление на получение хорватского гражданства. Об этом сообщает Sportske novosti.

«Наше местное спортивное сообщество и город Осиек считают его своим. Илья и Ирина подвели черту и приняли решение вместе с нами добиваться гражданства. Он универсал и может проявить себя во всех дисциплинах», — заявил тренер сборной Хорватии Владимир Маджаревич.

Источник отмечает, что Ковтун уже три года живет и тренируется в Осиеке. Его тренер Ирина Горбачева‑Надюк также подала заявление на получение паспорта Хорватии. По словам Маджаревича, Ковтун уже выучил хорватский язык.

На Олимпийских играх 2024 года украинский атлет завоевал серебро в упражнениях на параллельных брусьях. Также в своей карьере он четыре раза выигрывал чемпионат Европы и два раза становился призером первенств мира.

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