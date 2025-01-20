Российский тренер по лыжным гонкам: Россию никуда не допустят даже в нейтральном статусе

Тренер по лыжным гонкам Турышев: Россию не допустят даже в нейтральном статусе

Главный тренер сборной ХМАО по лыжным гонкам Сергей Турышев считает, что российских спортсменов не допустят до соревнований несмотря на слова президента Международной федерации лыжного спорта и сноуборда (FIS) Юхана Элиаша о готовности допустить россиян и белорусов в нейтральном статусе, передает «Матч ТВ».

«Мы видим, как политика играет большую роль в спорте. Скорее всего, наших ребят даже в нейтральном статусе никуда не допустят. Тем более европейские страны все больше говорят об ужесточении санкций», — сказал Турышев.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не допускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Так, весной 2022 года FIS после рекомендаций МОК приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее президент Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе рассказала, что иностранцы завидуют российским лыжникам.