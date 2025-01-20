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«Русское авось»: российский лыжник объяснил, почему его лишили золота в Швейцарии

Лыжник Худиев: я не рассчитывал победить в марафоне, поэтому использовал фтор
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Russialoppet

Российский лыжник-любитель Омар Худиев объяснил свою дисквалификацию после победы в марафоне классическим стилем среди любителей Engadin La Diagonela в Швейцарии. Его слова приводит Sports.ru.

Худиева дисквалифицировали после того, как экспертиза показала использование фтора для подготовки лыж.

«Соглашусь, что это «русское авось». Я не рассчитывал победить, и поэтому я бежал на фторовых лыжах. На будущее стоит на европейские старты брать новую пару, которая не обрабатывалась фторовыми порошками или парафинами», — поделился лыжник.

Продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС, были запрещены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2023 года. Фторосодержащие вещества сильно загрязняют окружающую среду. Подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими.

Весной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее тренер по лыжным гонкам заявил, что Россию не допустят даже в нейтральном статусе.

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