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Российского лыжника лишили победы на марафоне в Швейцарии

Российского лыжника Худиева лишили победы на марафоне в Швейцарии из-за фтора
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Russialoppet

Российский лыжник-любитель Омар Худиев рассказал в своем Telegram-канале, что его лишили победы на марафоне La Diagonela в Швейцарии из-за использования фтора для подготовки лыж.

«Я выиграл, но меня отправили на последнее место. Увы, у лидера, даже по любителям, взяли лыжи на пробу фтора. Конечно, лыжи я не обезфторивал», — написал Худиев.

Продукты, содержащие перфтороктановую кислоту (PFOA/С8), производные которой запрещены к использованию и продаже в ЕС, были запрещены Международной федерацией лыжного спорта и сноуборда (FIS) и Международным союзом биатлонистов (IBU) в марте 2023 года. Фторосодержащие вещества сильно загрязняют окружающую среду. Подобные мази при определенных условиях могут обеспечить конкурентное преимущество по сравнению с другими.

Dесной 2022 года FIS после рекомендаций Международного олимпийского комитета (МОК) приняла решение об отстранении российских и белорусских спортсменов от международных соревнований до конца сезона. После этого решение было продлено. Россияне выступают только на внутренних турнирах.

Ранее Александр Большунов упал за километр до финиша и закончил гонку пешком.

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