«Доказано всеми»: «Динамо» о словах Трампа про «великого игрока» Овечкина

Футбольное московское «Динамо» в своем Telegram-канале отреагировало на слова избранного президента США Дональда Трампа, назвавшего форварда «Вашингтон Кэпиталз» Александра Овечкина «великим игроком».

«Овечкин — великий! Доказано всеми», — сказано в сообщении.

Пресс-служба прикрепила к посту видеозапись со словами Трампа про игрока, которые сменяются кадрами игрой Овечкина за «Динамо» в товарищеском матче с «Амкалом» в 2022 году. Ролик завершается традиционным танцем Трампа.

Трамп назвал Овечкина «великим игроком» во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Вашингтон. Во время своей речи политик упомянул клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», поскольку Capital One Arena, где проходит митинг, является домашним стадионом команды.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп назвал Овечкина великим игроком.