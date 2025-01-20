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В Госдуме объяснили, почему Трамп назвал Овечкина великим игроком

Валуев: Трамп назвал Овечкина великим игроком, потому что хочет переговоров
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Владимир Астапкович/РИА «Новости»

Депутат Госдумы Николай Валуев объяснил слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что считает форварда «Вашингтона» Александра Овечкина великим игроком, тем, что Трамп хочет переговоров, передает РИА Новости.

«Хочет переговоров. Но не об этом пока. Спорт и его возвращение — лишь вишенка на торте для отвлечения внимания», — сказал Валуев.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

В следующем матче регулярного чемпионата «Вашингтон» сыграет с «Эдмонтоном». Встреча состоится 22 января.

Ранее Овечкин вошел в символическую сборную «Вашингтона».

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