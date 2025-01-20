Овечкин пропустит инаугурацию Трампа после его слов про великого игрока

Российский нападающий и капитан «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин не будет присутствовать на инаугурации избранного президента США Дональда Трампа. Об этом сообщает официальный Telegram-канал команды российского хоккеиста.

«Александр Овечкин не будет присутствовать на инаугурации Дональда Трампа. Саша отправился с командой на 10-дневный выезд», — указано в заявлении.

До этого Трамп во время выступления на митинге перед своими сторонниками в Вашингтоне назвал российского хоккеиста Овечкина «великим игроком». Во время своей речи политик упомянул клуб НХЛ «Вашингтон Кэпиталз», поскольку Capital One Arena, где проходит митинг, является домашним стадионом команды.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп назвал Овечкина великим игроком.