Долг голкипера «ПСЖ» Сафонова вырос на несколько миллионов рублей за семь месяцев

Сумма долга Сафонова на сайте ФССП возросла до 67,4 млн рублей за семь месяцев

Задолженность вратаря «ПСЖ» и сборной России по футболу Матвея Сафонова составляет более 67 млн рублей. Это следует из обновленной информации в базе данных Федеральной службы судебных приставов России, об этом пишет «Чемпионат.com».

Сумма долга возросла почти на восемь миллионов за семь месяцев — в июне 2024 года Сафонов был должен 59,4 млн рублей. На сегодняшний момент полная сумма его задолженности такова — 67 млн 469 тысяч 804 рубля и 7 копеек.

10 декабря кассация оставила в силе решение по которому Сафонов должен платить на ребенка по 1/4 от своей зарплаты. 20 декабря Никулинский районный суд Москвы отклонил иск голкипера к его бывшей супруге о нарушении прав на общение с ребенком. В то же время было отклонено ходатайство экс-супруги голкипера Анастасии Казачек о проведении в отношении футболиста судебно-психологической экспертизы.

26 августа Московский городской суд оставил в силе решение Никулинского суда, согласно которому Сафонов обязан выплатить своей бывшей супруге 60 млн рублей — задолженность по алиментам на их общую дочь. Адвокаты Сафонова намерены обжаловать этот приговор. Заседание по этому вопросу будет проведено позднее.

Ранее «ПСЖ» Сафонова вырвал победу у «Ланса» в матче чемпионата Франции.