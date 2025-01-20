Песков одним словом ответил, может ли похвала Трампа Овечкину помочь россиянам вернуться на турниры

Пресс‑секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что слова избранного президента США Дональда Трампа о том, что форвард «Вашингтона» Александр Овечкин является великим игроком, не помогут россиянам вернуться на международные турниры, передает «Матч ТВ».

«Могут ли слова американского лидера про Овечкина поспособствовать возвращению российских спортсменов на международную арену? Нет», — ответил Песков.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее в Госдуме объяснили, почему Трамп назвал Овечкина великим игроком.