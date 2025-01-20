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Агент Овечкина: Трамп знает Сашу как великого спортсмена

Агент хоккеиста Овечкина Чистяков: он знает Сашу как великого спортсмена
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Carlos Barria/Reuters

Глеб Чистяков, агент хоккеиста «Вашингтона» Александра Овечкина, отреагировал на слова избранного президента США Дональда Трампа, который заявил, что помнит хоккеиста как великого спортсмена, передает «Матч ТВ».

«Они выигрывали Кубок Стэнли, когда Трамп был президентом. Он их принимал в Белом доме. Трамп знает Сашу как великого спортсмена, играющего как раз в том же городе, где и его рабочий офис», — сказал Чистяков.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме. Таким образом, россиянин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего Овечкина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

Ранее Овечкин вошел в символическую сборную «Вашингтона».

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