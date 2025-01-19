Овечкин вошел в символическую сборную «Вашингтона»

Российский хоккеист Александр Овечкин вошел в первую сборную «Вашингтона», передает сайт Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Во вторую сборную попали россияне Евгений Кузнецов, Сергей Гончар и Дмитрий Орлов.

В ночь на 17 января «Вашингтон» обыграл «Оттаву» со счетом 1:0. Овечкин забросил единственную шайбу в этом матче, отличившись в овертайме.

Овечкин сократил отставание от канадца Уэйна Гретцки в списке лучших снайперов в регулярных чемпионатах НХЛ за всю историю. До рекорда ему осталось 20 шайб. Общее число заброшенных шайб в Национальной хоккейной лиге у 39-летнего россиянина достигло 874. В текущем сезоне регулярного чемпионата Лиги Овечкин 21 раз поразил ворота соперника.

19 января «Вашингтон» на своей площадке обыграл «Питтсбург» со счетом 4:1. Овечкин не смог отметиться результативными действиям. Шайбы в воставе «Вашингтона» забросили Джейкоб Чикран, Алексей Протас, Пьер-Люк Дюбуа и Брэндон Дьюхейм.

Ранее иностранный хоккеист назвал Овечкина своим кумиром.