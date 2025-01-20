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Экс-футболист сборной России о Дзюбе: я не продлевал карьеру ради рекордов

Экс-футболист Кержаков о Дзюбе: я не продлевал карьеру ради рекордов
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ФК «Кайрат»

Бывший нападающий сборной России Александр Кержаков высказался о бомбардирском рекорде сборной России, передает «Чемпионат».

Кержаков и нападающий тольяттинского «Акрона» Артем Дзюбы забили за сборную России по 30 мячей.

«За каждый гол я благодарен партнерам. У меня карьера сложилась так, что я спокойно ушел тогда, когда захотел, и я не продлевал ее ради каких-то рекордов. Но здорово, что Артем к этому стремится», — сказал Кержаков.

С 2015 по 2022 год Дзюба выступал в «Зените», следом свободным агентом подписал контракт с турецким клубом «Адана Демирспор», однако не закрепился в команде, расторг соглашение и в 2023 году стал игроком «Локомотива».

Дзюба после ухода из «Локомотива» летом 2024 года подписал в статусе свободного агента контракт с тольяттинским «Акроном» сроком до лета 2025 года. В текущем чемпионате России Дзюба провел семь матчей, забив два мяча.

Ранее стало известно, какой штраф может получить Дзюба за скандальное интервью.

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