Тренер рассказал, кто виноват в падении Большунова в скиатлоне

Бородавко о скиатлоне: в падении Большунов винит только себя

Старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко заявил, что олимпийский чемпион Александр Большунов винит только себя в падении в скиатлоне. Его слова приводит «Матч ТВ».

«Досадное падение Большунова. На спуске был контакт, а Саша находился в слепой зоне. Было четко видно, что Горбунов задел невольно, умысла никакого не было. Саша в порядке, все хорошо. Он винит прежде всего себя», — заявил Бородавко.

Победу в скиатлоне одержал Сергей Ардашев. Вторым к финишу пришел Савелий Коростелев, третьим — Илья Семиков. Большунов находился в лидирующей группе на финишном отрезке, но после падения откатился назад и завершил гонку на 23 месте.

Большунов упал за километр до финиша. Остаток дистанции он прошел пешком, держа лыжи в руках. По окончании гонки он выругался в адрес одного из лыжников.

15 января сообщалось о том, что у Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем, однако он все же принял участие в казанском этапе Кубка России, который проходил с 16 по 19 января.

В конце февраля 2022 года Международный олимпийский комитет (МОК) выступил с обращением в адрес международных спортивных федераций и рекомендовал им не пускать российских и белорусских атлетов к любым соревнованиям.

Ранее Большунов снялся с Гонки чемпионов.