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У Большунова вновь возникли проблемы со здоровьем

Отец лыжника Большунова: вчера сын опять мне написал о проблемах
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Спортивный HD

Александр Большунов, отец олимпийского чемпиона Александра Большунова, рассказал, что сын сообщил ему о проблемах со здоровьем, передает «Матч ТВ».

«После ковида он не побежал Гонку чемпионов, но вроде встал на верный путь. Но вчера опять мне написал о проблемах. Был в Казани и сейчас уехал домой», — сказал Александр Большунов — старший.

Большунов, как и все российские лыжники, был отстранен от участия в заключительных гонках Кубка мира и досрочно завершил сезон-2021/22, став вторым в общем зачете соревнований. В сезоне-2023/24 Большунов одержал в рамках российских соревнований 23 победы подряд.

6 декабря старший тренер сборной России по лыжным гонкам Юрий Бородавко рассказал, что Большунов переболел коронавирусом.

Ранее Большунов снялся с Гонки чемпионов.

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